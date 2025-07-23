Безпечніше, ніж у США. Чому американці їдуть в Україну і залишаються тут жити

Майкл зізнається, що іноді йому хотілося виїхати з України, але ці думки були пов'язані лише з особистими моментами. Водночас він переконаний, що саме тут - його місце.

"Я багато подорожую і хочу ще. Але я не уявляю життя в інших країнах. Будемо тут жити довго", - каже він.

Америку як варіант для повернення він не розглядає.

"Як американець, я не дуже хочу повертатися й жити в Америці. Це не моє, і там складно жити. Я люблю різні країни, європейські країни, але вважаю, що все, що я хочу, окрім війни, я можу знайти тут, в Україні", - пояснює Майкл.

Безпечніше, ніж у США

Однією з причин, чому йому комфортно жити в Україні, чоловік називає відчуття безпеки - навіть попри війну.

"У Луцьку я почуваюся безпечніше, ніж у Лас-Вегасі. Думаю, у Лас-Вегасі більше людей померли через стрілянини, ніж у Луцьку через війну. Я розумію, що росіяни тероризують нас, але в Америці ми тероризуємо самі себе", - зауважує він.

Також Майкл підкреслює, що українці дуже доброзичливо ставляться до іноземців.

"Тут більше комфорту, більше розуміння. Можливо, це залежить від місця, де я живу та хто в моєму оточенні, але я дуже люблю тут жити й не хочу жити в Америці", - додає він.

Чого бракує з американського життя

За словами Майкла, єдине, за чим він сумує, - це родина та дрібниці, пов'язані з побутом і звичками.

"Тільки мої батьки, друзі. І іноді тако, які там продають. Іноді бракує гумору. В Україні я виступаю як стендап-комік, але тут це ще розвивається. У США це вже дуже велика сфера", - каже він.

Ще одна річ, до якої він звик у США, - це small talk.

"Мені здається, що українці відкриті, але, наприклад, моя дружина не любить спілкуватися з незнайомцями на вулиці. Я розумію, чому, але це властиво в Америці", - підсумовує американець.