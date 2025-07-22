ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

І все зі сметанкою. Що насправді американці думають про українську кухню: чесна відповідь іноземця

Вівторок 22 липня 2025 17:24
UA EN RU
І все зі сметанкою. Що насправді американці думають про українську кухню: чесна відповідь іноземця Що думають американці про українську їжу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Американець Майкл Віллена зізнається, що після переїзду в Україну набрав вагу, і вважає це найкращим доказом любові до місцевої кухні.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів, які українські страви стали його улюбленими, а до яких - не звик досі.

Улюблені страви американця

Коли я переїхав в Україну, моя вага була 72 кілограми, зараз я важу понад 80. Це неймовірно. Більшість людей наїдають пузо в Америці, а я в Україні", - жартує Майкл.

Серед улюблених страв називає класичний набір: вареники з картоплею або сиром, борщ, голубці - і обов'язково зі сметаною.

Майкл любить сало. Також нещодавно він скуштував свіжину, і це стало для нього незвичним досвідом.

"На моїх очах закололи свинину. Це було страшно. Я думаю, в майбутньому я буду їсти менше свинини, хоча це дуже смачно", - зізнається він.

Які страви американцеві не до вподоби

Втім, не всі українські страви припали до смаку з першого разу. Деякі з них залишаються для американця незрозумілими досі.

"Що я не дуже люблю - це холодець. Для мене це дивно. І холодник. Це просто дивно, але останній раз, коли я їв, сподобалося. Можливо, це залежить від того, де я куштую", - зазначає він.

Також йому не до вподоби кров'янка - ще один традиційний елемент української кухні.

Загалом американець визнає: українська кухня йому ближча, ніж будь-яка інша.

"Коли в Україні я бачу в когось пузо, я бачу задоволення", - підсумовує він з усмішкою.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
голубці вареники Українська кухня
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки