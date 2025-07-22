І все зі сметанкою. Що насправді американці думають про українську кухню: чесна відповідь іноземця

Американець Майкл Віллена зізнається, що після переїзду в Україну набрав вагу, і вважає це найкращим доказом любові до місцевої кухні.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів, які українські страви стали його улюбленими, а до яких - не звик досі.

Улюблені страви американця

Коли я переїхав в Україну, моя вага була 72 кілограми, зараз я важу понад 80. Це неймовірно. Більшість людей наїдають пузо в Америці, а я в Україні", - жартує Майкл.

Серед улюблених страв називає класичний набір: вареники з картоплею або сиром, борщ, голубці - і обов'язково зі сметаною.

Майкл любить сало. Також нещодавно він скуштував свіжину, і це стало для нього незвичним досвідом.

"На моїх очах закололи свинину. Це було страшно. Я думаю, в майбутньому я буду їсти менше свинини, хоча це дуже смачно", - зізнається він.

Які страви американцеві не до вподоби

Втім, не всі українські страви припали до смаку з першого разу. Деякі з них залишаються для американця незрозумілими досі.

"Що я не дуже люблю - це холодець. Для мене це дивно. І холодник. Це просто дивно, але останній раз, коли я їв, сподобалося. Можливо, це залежить від того, де я куштую", - зазначає він.

Також йому не до вподоби кров'янка - ще один традиційний елемент української кухні.

Загалом американець визнає: українська кухня йому ближча, ніж будь-яка інша.

"Коли в Україні я бачу в когось пузо, я бачу задоволення", - підсумовує він з усмішкою.