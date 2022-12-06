Безпечне свято. У Харкові знайшли місце для головної новорічної ялинки

У Харкові головну новорічну ялинку встановлять не на центральній площі міста, як завжди, а в метро з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Мер Харкова наголосив, що у країні триває жорстока війна, тому потрібно враховувати час і ситуацію. "Ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи - площі Свободи, це зараз неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це є безпечно, і тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку і будемо її прикрашати", - прокоментував Терехов.