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Безпечне свято. У Харкові знайшли місце для головної новорічної ялинки

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 21:09
Безпечне свято. У Харкові знайшли місце для головної новорічної ялинки Фото: мер Харкова Ігор Терехов (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Харкові головну новорічну ялинку встановлять не на центральній площі міста, як завжди, а в метро з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Мер Харкова наголосив, що у країні триває жорстока війна, тому потрібно враховувати час і ситуацію.

"Ми розуміємо, що коли ми прикрашали нашу красиву ялинку на найбільшій площі Європи - площі Свободи, це зараз неможливо зробити. Тому було ухвалене рішення прикрашати ялинку на станції метро. Це є безпечно, і тому ми це робимо. Уже вчора ми завезли туди ялинку і будемо її прикрашати", - прокоментував Терехов.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, зокрема на Софійській площі. Проте цього року у столиці не буде масових заходів та концертних програм.

Як ми писали раніше, не буде гучних святкувань і в Житомирі. Там заборонили салюти і феєрверки.

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