Безопасный праздник. В Харькове нашли место для главной новогодней елки

В Харькове главную новогоднюю елку установят не на центральной площади города, как всегда, а в метро из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы - площади Свободы, это сейчас невозможно сделать. Поэтому было принято решение украшать елку на станции метро. Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать", - прокомментировал Терехов.

Мэр Харькова подчеркнул, что в стране идет жестокая война, поэтому нужно учитывать время и ситуацию.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в разных районах Киева установят новогодние елки, в том числе на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.

Как мы писали ранее, не будет громких празднований и в Житомире. Там запретили салюты и фейерверки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.