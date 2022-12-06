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Безопасный праздник. В Харькове нашли место для главной новогодней елки

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Украина, Вторник 06 декабря 2022 21:09
Безопасный праздник. В Харькове нашли место для главной новогодней елки Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Харькове главную новогоднюю елку установят не на центральной площади города, как всегда, а в метро из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона "Единые новости".

Мэр Харькова подчеркнул, что в стране идет жестокая война, поэтому нужно учитывать время и ситуацию.

"Мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы - площади Свободы, это сейчас невозможно сделать. Поэтому было принято решение украшать елку на станции метро. Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать", - прокомментировал Терехов.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в разных районах Киева установят новогодние елки, в том числе на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.

Как мы писали ранее, не будет громких празднований и в Житомире. Там запретили салюты и фейерверки.

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