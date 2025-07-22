Безос замість Маска? Трамп шукає альтернативу SpaceX, - Reuters
Через напружені стосунки з Ілоном Маском президент США Дональд Трамп шукає альтернативу SpaceX для реалізації масштабного проєкту протиракетної оборони "Золотий купол". Серед альтернатив - проєкт Kuiper компанії Джеффа Безоса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, вартість цієї програми вже зросла до 175 млрд долларів, хоча раніше йшлося про суми у шість-сім разів менші.
За інформацією агентства, до нового оборонного проєкту можуть долучитися компанія Amazon через свій супутниковий проєкт Kuiper, а також великі оборонні підрядники. Також розглядаються менш відомі гравці, як-от Stoke Space та Rocket Lab. Попри кризу у відносинах, повністю виключати участь SpaceX теж не планують.
Ще до конфлікту з Маском у Білому домі були невдоволені надмірною залежністю від одного підрядника. Тому пошук альтернатив розпочали завчасно.
Проєкт "Golden Dome" (укр. "Золотий купол") Трамп представив у березні. Він передбачає створення системи ПРО нового покоління з використанням супутників, морських і наземних перехоплювачів. Президент заявив, що хоче побачити систему в дії до завершення свого президентського терміну у січні 2029 року.
Очолити проєкт має генерал Майкл Гетлейн, заступник голови командування космічними операціями США.
Трамп неодноразово підкреслював, що система ПРО буде "повністю зроблена в Америці" й стане основою майбутньої оборони країни.
Що відомо про "Золотий купол"
"Золотий купол" - це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.
Йдеться про запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових супутників із лазерами чи ракетним озброєнням для перехоплення цілей.
За даними Reuters, мережа може складатися з 400–1000 супутників для виявлення запусків і приблизно 200 бойових апаратів для ураження ракет у повітрі.
Така система має забезпечити цілодобове глобальне покриття і нейтралізовувати загрози ще на стартовому етапі.
На відміну від ізраїльського "Залізного купола", що працює на малих відстанях і перехоплює переважно артилерійські снаряди та ракети типу "Град", американський "Золотий купол" орієнтований на далекобійні загрози міжконтинентального рівня.
Серед компаній, які претендують на участь у проєкті, називали SpaceX Ілона Маска, Palantir і Anduril. Водночас SpaceX не займатиметься розробкою озброєння - лише технічною інфраструктурою.
Нагадаємо, наприкінці січня Трамп підписав низку указів, зокрема й щодо створення оборонної системи для захисту країни. Один із цих указів стосувався проєкту "Залізний купол", який згодом було переіменовано на "Золотий купол".
У березні CNN писало, що у США терміново розробляють систему ПРО "Золотий купол" проти далекобійних ракет. Також вказувалося, що адміністрація Трампа не шкодує коштів для реалізації проекту.
У травні Трамп оголосив, що система ПРО "Золотий купол" обійдеться у 175 мільярдів доларів, і схвалив виділення першого траншу.
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