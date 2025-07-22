Безос вместо Маска? Трамп ищет альтернативу SpaceX, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, стоимость этой программы уже выросла до 175 млрд долларов, хотя ранее речь шла о суммах в шесть-семь раз меньше.

По информации агентства, к новому оборонному проекту могут присоединиться компания Amazon через свой спутниковый проект Kuiper, а также крупные оборонные подрядчики. Также рассматриваются менее известные игроки, такие как Stoke Space и Rocket Lab. Несмотря на кризис в отношениях, полностью исключать участие SpaceX тоже не планируют.

Еще до конфликта с Маском в Белом доме были недовольны чрезмерной зависимостью от одного подрядчика. Поэтому поиск альтернатив начали заблаговременно.

Проект "Golden Dome" (укр. "Золотой купол") Трамп представил в марте. Он предусматривает создание системы ПРО нового поколения с использованием спутников, морских и наземных перехватчиков. Президент заявил, что хочет увидеть систему в действии до завершения своего президентского срока в январе 2029 года.

Возглавить проект должен генерал Майкл Гетлейн, заместитель главы командования космическими операциями США.

Трамп неоднократно подчеркивал, что система ПРО будет "полностью сделана в Америке" и станет основой будущей обороны страны.