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Безос вместо Маска? Трамп ищет альтернативу SpaceX, - Reuters

Вторник 22 июля 2025 15:57
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Безос вместо Маска? Трамп ищет альтернативу SpaceX, - Reuters Фото: Илон Маск и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Из-за напряженных отношений с Илоном Маском президент США Дональд Трамп ищет альтернативу SpaceX для реализации масштабного проекта противоракетной обороны "Золотой купол". Среди альтернатив - проект Kuiper компании Джеффа Безоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, стоимость этой программы уже выросла до 175 млрд долларов, хотя ранее речь шла о суммах в шесть-семь раз меньше.

По информации агентства, к новому оборонному проекту могут присоединиться компания Amazon через свой спутниковый проект Kuiper, а также крупные оборонные подрядчики. Также рассматриваются менее известные игроки, такие как Stoke Space и Rocket Lab. Несмотря на кризис в отношениях, полностью исключать участие SpaceX тоже не планируют.

Еще до конфликта с Маском в Белом доме были недовольны чрезмерной зависимостью от одного подрядчика. Поэтому поиск альтернатив начали заблаговременно.

Проект "Golden Dome" (укр. "Золотой купол") Трамп представил в марте. Он предусматривает создание системы ПРО нового поколения с использованием спутников, морских и наземных перехватчиков. Президент заявил, что хочет увидеть систему в действии до завершения своего президентского срока в январе 2029 года.

Возглавить проект должен генерал Майкл Гетлейн, заместитель главы командования космическими операциями США.

Трамп неоднократно подчеркивал, что система ПРО будет "полностью сделана в Америке" и станет основой будущей обороны страны.

Что известно о "Золотом куполе"

"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.

По данным Reuters, сеть может состоять из 400-1000 спутников для обнаружения запусков и примерно 200 боевых аппаратов для поражения ракет в воздухе.

Такая система должна обеспечить круглосуточное глобальное покрытие и нейтрализовать угрозы еще на стартовом этапе.

В отличие от израильского "Железного купола", работающего на малых расстояниях и перехватывающего преимущественно артиллерийские снаряды и ракеты типа "Град", американский "Золотой купол" ориентирован на дальнобойные угрозы межконтинентального уровня.

Среди компаний, претендующих на участие в проекте, называли SpaceX Илона Маска, Palantir и Anduril. В то же время SpaceX не будет заниматься разработкой вооружения - только технической инфраструктурой.

Напомним, в конце января Трамп подписал ряд указов, в том числе и по созданию оборонной системы для защиты страны. Один из этих указов касался проекта "Железный купол", который впоследствии был переименован в "Золотой купол".

В марте CNN писало, что в США срочно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол" против дальнобойных ракет. Также указывалось, что администрация Трампа не жалеет средств для реализации проекта.

В мае Трамп объявил, что система ПРО "Золотой купол" обойдется в 175 миллиардов долларов, и одобрил выделение первого транша.

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Дональд Трамп Илон Маск Соединенные Штаты Америки
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