Безос предложил перенести в космос вредные для экологии заводы

Самый богатый человек мира и основатель Amazon и Blue Origin, а с недавних пор астронавт, Джефф Безос предложил отправить на орбиту всю промышленность, которая вредит экологии. Таким образом он хочет спасти Землю от загрязнения.

"Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единственная планета, одна на всех, и такая хрупкая... Мы живем на такой замечательной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромна, и мы можем ею пренебрегать и плохо к ней относиться", - сказал Безос в эфире канала.

Безос высказал мнение, что для спасения планеты, нужно всю вредную для экологии планеты промышленность перенести в космос. По его словам, на реализацию такой идеи пойдут "десятки и десятки лет", но нужно это начать делать.