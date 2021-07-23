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Безос запропонував перенести в космос шкідливі для екології заводи

Автор: Дмитро Левицький

Найбагатша людина світу та засновник Amazon і Blue Origin, а віднедавна астронавт, Джефф Безос запропонував відправити на орбіту всю промисловість, яка шкодить екології. Таким чином він хоче врятувати Землю від забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал NBC News.

"Коли дивишся на планету, не бачиш кордонів. Це єдина планета, одна на всіх, і така тендітна... Ми живемо на такій чудовій планеті. Неможливо уявити, наскільки тонкий шар у атмосфери, якщо дивитися з космосу. Ми живемо на ній, і вона здається великою. Здається, що атмосфера величезна, і ми можемо нею нехтувати і погано до неї ставитися", - сказав Безос в ефірі каналу.

Безос висловив думку, що для порятунку планети, потрібно всю шкідливу для екології планети промисловість перенести у космос. За його словами, на реалізацію такої ідеї підуть "десятки й десятки років", але потрібно це почати робити.

Нагадаємо, нещодавно Безос та ще троє людей здійснили туристичний політ на орбіту в кораблі компанії Blue Origin.

Як писало РБК-Україна, Безос показав, що відбувалося в кораблі, коли він вийшов в космос.

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космоспромышленностьэкология