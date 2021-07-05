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Безос покинул пост гендиректора Amazon

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Понедельник 05 июля 2021 17:50
Безос покинул пост гендиректора Amazon Фото: основатель компании Amazon Джефф Безос (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Основатель компании Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации. На этом посту его сменил бывший глава подразделения Web Services Энди Джесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Безос останется главой правления компании.

Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.

Отметим, что сегодня компании Amazon исполнилось 27 лет.

"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима - это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", - заявил Безос, когда объявил о намеренье уйти с поста гендиректора Amazon.

О том, что Безос покинет компанию стало известно в конце мая этого года.

Он отмечал, что намерен больше времени уделять своим проектам Bezos Earth Fund для борьбы с климатическими изменениями, космической компании Blue Origin, а также издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Ожидается, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.

20 июня вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.

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