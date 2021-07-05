Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель компании Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации. На этом посту его сменил бывший глава подразделения Web Services Энди Джесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Безос останется главой правления компании.

Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.

Отметим, что сегодня компании Amazon исполнилось 27 лет.

"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима - это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", - заявил Безос, когда объявил о намеренье уйти с поста гендиректора Amazon.