Безос покинул пост гендиректора Amazon
Основатель компании Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора корпорации. На этом посту его сменил бывший глава подразделения Web Services Энди Джесси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Безос останется главой правления компании.
Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.
Отметим, что сегодня компании Amazon исполнилось 27 лет.
"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима - это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", - заявил Безос, когда объявил о намеренье уйти с поста гендиректора Amazon.
О том, что Безос покинет компанию стало известно в конце мая этого года.
Он отмечал, что намерен больше времени уделять своим проектам Bezos Earth Fund для борьбы с климатическими изменениями, космической компании Blue Origin, а также издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.
Ожидается, что Безос станет первым из космических миллиардеров, кто совершит космический полет на своем корабле.
20 июня вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетят еще трое пассажиров, в частности, его брат и 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.