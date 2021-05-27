Безос покинет пост главы Amazon в день рождения компании
Стала известна дата, когда генеральный директор и основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост главы компании. Он уйдет в отставку 5 июля 2021 года в день рождения компании.
Об этом Безос заявил во время ежегодного собрания акционеров компании, передает CNBC.
"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима - это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", - пояснил Безос.
После ухода с поста главы компании Безос станет председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах.
Пост генерального директора Amazon займет Энди Ясси, который до этого был главой Amazon Web Services.
"Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем", - говорил Безос в феврале, когда стало известно о том, что он покинет должность СЕО компании.
Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.
Отметим, до недавнего Безос возглавлял рейтинг богатейших людей планеты по рейтингу Forbes. Однако в начале недели в лидеры вышел французский магнат моды Бернар Арно.