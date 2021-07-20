Самый богатый человек в мире летит в космос: трансляция
Фото: основатель Amazon Джефф Безос отправляется в космос (twitter.com/virgingalactic1)
Сегодня суборбитальная ракета-"прыгун" New Shepard впервые в истории компании Blue Origin выводит на космическую высоту капсулу с людьми. В составе экипажа самый богатый человек мира Джефф Безос.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию на сайте BlueOrigin.com.
Ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до точки апогея, после чего начнут свободное падение и совершат посадки.
У пассажиров будет около 4 минуты невесомости, во время полета они испытают перегрузку в 3 g, а при посадке - 5,5 g.
Экипаж:
- глава компании Blue Origin Джефф Безос;
- его 53-летний брат Марк Безос, финансист-миллионер, управляющий Bezos Family Foundation;
- 82-летняя экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но из-за политики NASA в космос не попала: программу свернули;
- 18-летний будущий студент физмата Университета Утрехта и начинающий пилот Оливер Дэемен из Нидерландов: он полетит вместо анонима, который решил слетать на другом рейсе. Это сын миллиардера, главы инвесткомпании Somerset Capital Partners.