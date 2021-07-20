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Безос показав відео зсередини космічного корабля та анонсував нові польоти

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США, Вівторок 20 липня 2021 19:38
Безос показав відео зсередини космічного корабля та анонсував нові польоти Фото: Джефф Безос з екіпажем New Shepard (twitter.com blueorigin)
Автор: Дмитро Левицький

Найбагатша людина світу Джефф Безос сьогодні здійснив політ в космос на кораблі власної компанії Blue Oragin разом з ще трьома космічними туристами. Безос опублікував відео зсередини капсули New Shepard та анонсував нові польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Безоса.

На відео, яке опублікував Безос, можна побачити, що відбувалося в капсулі New Shepard, коли вона досягла космосу, перетнувши лінію Кармана. Капсула з чотирма людьми піднялася сьогодні на 107 кілометрів над Землею.

На відео зафіксовано, як члени екіпажу капсули перебувають у невагомості та радіють своєму польоту. У невагомості екіпаж перебував декілька хвилин, після чого туристам довелося знову пристібнутися, оскільки капсула почала зниження для посадки.

На прес-конференції після польоту Безос заявив, що компанія Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.

Нагадаємо, РБК-Україна показало трансляцію польоту Безоса в космос.

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