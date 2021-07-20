Безос показав відео зсередини космічного корабля та анонсував нові польоти

Найбагатша людина світу Джефф Безос сьогодні здійснив політ в космос на кораблі власної компанії Blue Oragin разом з ще трьома космічними туристами. Безос опублікував відео зсередини капсули New Shepard та анонсував нові польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Безоса .

На відео, яке опублікував Безос, можна побачити, що відбувалося в капсулі New Shepard, коли вона досягла космосу, перетнувши лінію Кармана. Капсула з чотирма людьми піднялася сьогодні на 107 кілометрів над Землею.

На відео зафіксовано, як члени екіпажу капсули перебувають у невагомості та радіють своєму польоту. У невагомості екіпаж перебував декілька хвилин, після чого туристам довелося знову пристібнутися, оскільки капсула почала зниження для посадки.

На прес-конференції після польоту Безос заявив, що компанія Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотованих польоти з капсулою New Shepard.