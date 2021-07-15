Безос отправится в космос со старейшим и самым молодым астронавтами

Миллиардер, глава космической компании Blue Origin Джефф Безос полетит в космос с 18-летним Оливером Деменом. Он станет первым человеком, заплатившим за полет на корабле New Shepard в космос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.
Демен полетит к краю космоса вместе с основателем Amazon, его братом Марком Безосом и легендарным пионером аэрокосмической отрасли Уолли Фанком на ракете New Shepard компании Blue Origin, запуск которой запланирован на 20 июля.
Однако в компании уточнили, что Демен полетит в космос вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается. Отмечается, что победитель аукциона, который заплатил за билет 28 млн долларов, не может полететь в космос "из-за конфликтов в расписании".
Представитель компании Blue Origin сообщил изданию CNBC, что Демен был участником аукциона и получил место на второй рейс.
В компании сообщили, что Демен - сын генерального директора Somerset Capital Partners Джоэса Демена, который заплатил за это место, но вместо него полетит Оливер.
В свои 18 лет Демен станет самым молодым человеком, который полетит в космос, а 82-летняя Фанк также станет самым пожилым человеком, побывавшем в космосе.
Фото: участник полета в космос Оливер Демен (blueorigin.com)
Напомним, вместе с Безосом на борту корабля New Shepard полетит 82-летняя Уолли Фанк, которая должна была улететь в космос еще в 1960-х годах.
Кроме того, в начале недели Федеральное авиационное управление (FAA) утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей на космическом корабле New Shepard.