Безос відправиться в космос зі найстарішим і наймолодшим астронавтами

Демен полетить до краю космосу разом із засновником Amazon, його братом Марком Безосом і легендарним піонером аерокосмічної галузі Уоллі Фанком на ракеті New Shepard компанії Blue Origin, запуск якої запланований на 20 липня.

Однак у компанії уточнили, що Демен полетить у космос замість переможця аукціону, ім'я якого досі не розголошується. Відзначається, що переможець аукціону, який заплатив за квиток 28 млн доларів, не може полетіти в космос "через конфлікти в розкладі".

Представник компанії Blue Origin повідомив виданню CNBC, що Демен був учасником аукціону і отримав місце на другий рейс.

У компанії повідомили, що Демен - син генерального директора Somerset Capital Partners Джоеса Демена, який заплатив за це місце, але замість нього полетить Олівер.

У свої 18 років Демен стане наймолодшою людиною, яка полетить в космос, а 82-річна Фанк також стане найстарішою людиною, яка побувала в космосі.

Фото: учасник польоту в космос Олівер Демен (blueorigin.com)