Безоплатні послуги на реабілітацію в Україні: в яких медзакладах можуть лікуватись громадяни

Пацієнти, які потребують безоплатної реабілітації, можуть обрати будь-який медичний заклад, що є ближчим до їх місця проживання. Вони чи їх законні представники можуть звернутись до лікарні та обрати відповідні послуги за необхідним для себе критерієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
"Пацієнти мають право обирати не лише реабілітаційний заклад, а й відділення, підрозділ і фахівців з реабілітації з урахуванням їхньої спеціалізації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що головною умовою для отримання послуг є наявність у лікарні договору з Національною службою здоров‘я України за одним чи декількома з пакетів:
Також важливо мати направлення:
"Пацієнти мають право отримувати від фахівців з реабілітації вичерпну інформацію у доступній формі про свої права, обов’язки, наявні обмеження повсякденного функціонування, результати реабілітаційного обстеження, а також умови та форми реабілітаційної допомоги", - зауважують в НСЗУ.
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