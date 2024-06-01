Бесплатные услуги на реабилитацию в Украине: в каких медучреждениях могут лечиться граждане

"Пациенты имеют право выбирать не только реабилитационное учреждение, но и отделения, подразделения и специалистов по реабилитации с учетом их специализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным условием для получения услуг является наличие в больнице договора с Национальной службой здоровья Украины по одному или нескольким пакетам:

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";

"Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".

Также важно иметь направление:

лечащего врача, в частности, врача физической и реабилитационной медицины для реабилитации в стационарных условиях;

лечащего врача или семейного врача для реабилитации в амбулаторных условиях.

"Пациенты имеют право получать от специалистов по реабилитации исчерпывающую информацию в доступной форме о своих правах, обязанностях, ограничениях повседневного функционирования, результатах реабилитационного обследования, а также условиях и формах реабилитационной помощи", - отмечают в НСЗУ.