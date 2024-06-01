Безоплатні послуги на реабілітацію в Україні: в яких медзакладах можуть лікуватись громадяни
Пацієнти, які потребують безоплатної реабілітації, можуть обрати будь-який медичний заклад, що є ближчим до їх місця проживання. Вони чи їх законні представники можуть звернутись до лікарні та обрати відповідні послуги за необхідним для себе критерієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
"Пацієнти мають право обирати не лише реабілітаційний заклад, а й відділення, підрозділ і фахівців з реабілітації з урахуванням їхньої спеціалізації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що головною умовою для отримання послуг є наявність у лікарні договору з Національною службою здоров‘я України за одним чи декількома з пакетів:
- "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах";
- "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах";
- "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".
Також важливо мати направлення:
- лікуючого лікаря, зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини для реабілітації в стаціонарних умовах;
- лікуючого лікаря або сімейного лікаря для реабілітації в амбулаторних умовах.
"Пацієнти мають право отримувати від фахівців з реабілітації вичерпну інформацію у доступній формі про свої права, обов’язки, наявні обмеження повсякденного функціонування, результати реабілітаційного обстеження, а також умови та форми реабілітаційної допомоги", - зауважують в НСЗУ.
Медичні послуги в Україні
Нещодавно ми повідомляли про те, на який термін дійсний рецепт за програмою "Доступні ліки".
Також ми розповідали, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.