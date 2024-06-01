Безоплатні послуги на реабілітацію в Україні: в яких медзакладах можуть лікуватись громадяни

Пацієнти, які потребують безоплатної реабілітації, можуть обрати будь-який медичний заклад, що є ближчим до їх місця проживання. Вони чи їх законні представники можуть звернутись до лікарні та обрати відповідні послуги за необхідним для себе критерієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

"Пацієнти мають право обирати не лише реабілітаційний заклад, а й відділення, підрозділ і фахівців з реабілітації з урахуванням їхньої спеціалізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головною умовою для отримання послуг є наявність у лікарні договору з Національною службою здоров‘я України за одним чи декількома з пакетів:

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах";

"Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах";

"Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

Також важливо мати направлення:

лікуючого лікаря, зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини для реабілітації в стаціонарних умовах;

лікуючого лікаря або сімейного лікаря для реабілітації в амбулаторних умовах.

"Пацієнти мають право отримувати від фахівців з реабілітації вичерпну інформацію у доступній формі про свої права, обов’язки, наявні обмеження повсякденного функціонування, результати реабілітаційного обстеження, а також умови та форми реабілітаційної допомоги", - зауважують в НСЗУ.