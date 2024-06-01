Бесплатные услуги на реабилитацию в Украине: в каких медучреждениях могут лечиться граждане
Пациенты, требующие бесплатной реабилитации, могут выбрать любое медицинское учреждение, которое ближе к их месту жительства. Они или их законные представители могут обратиться в больницу и выбрать соответствующие услуги по необходимому для себя критерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
"Пациенты имеют право выбирать не только реабилитационное учреждение, но и отделения, подразделения и специалистов по реабилитации с учетом их специализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главным условием для получения услуг является наличие в больнице договора с Национальной службой здоровья Украины по одному или нескольким пакетам:
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях";
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
- "Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".
Также важно иметь направление:
- лечащего врача, в частности, врача физической и реабилитационной медицины для реабилитации в стационарных условиях;
- лечащего врача или семейного врача для реабилитации в амбулаторных условиях.
"Пациенты имеют право получать от специалистов по реабилитации исчерпывающую информацию в доступной форме о своих правах, обязанностях, ограничениях повседневного функционирования, результатах реабилитационного обследования, а также условиях и формах реабилитационной помощи", - отмечают в НСЗУ.
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