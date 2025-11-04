Безоплатне житло для українців під загрозою: Ірландія хоче змінити умови допомоги

В Ірландії пропонують зменшити термін, протягом якого українські біженці можуть жити у державному житлі, з 90 до 30 днів. Таку пропозицію узгодив підкомітет Кабінету міністрів країни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення RTE .

Хто платитиме за житло

Водночас уряд розглядає ідею, щоб ті, хто працює, робили щотижневі фінансові внески для покриття витрат на проживання у державних помешканнях.

Сума внесків може різнитися залежно від заробітку. Розглядаються внески від 15 до 238 євро на тиждень. Вважається, що впровадження такої системи може зайняти від дев'яти до дванадцяти місяців.

За даними уряду, щодня близько 50 нових українців потребують тимчасового житла. Якщо тенденція збережеться, вільні місця можуть закінчитися вже цього місяця.

Зміни можуть призвести до безпритульності українців

Генеральний директор компанії Doras, яка допомагає мігрантам, Джон Ланнон заявив, що зменшення терміну перебування українців у державному житлі "створить більше проблем, ніж вирішить".

На його думку, 90 днів - це мінімальний практичний термін, який дозволяє особі чи сім'ї визначитися з тим, де надалі вони проживатимуть. Ланнон також заявив, що зміни можуть призвести до безпритульності для українців.

А пропозиція стягувати орендну плату з мешканців центрів, які працюють, є "надзвичайно несправедливою", вважає Ланнон.

Коли ухвалять рішення

Поки що зменшення терміну перебування українців у державному житлі - це лише пропозиція. Уряд Ірландії продовжить обговорення деталей, після чого документ планують подати на остаточне затвердження Кабінету міністрів.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення понад 120 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії, з них близько 83 тисяч досі залишаються в країні.