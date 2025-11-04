Бесплатное жилье для украинцев под угрозой: Ирландия хочет изменить условия помощи

В Ирландии предлагают уменьшить срок, в течение которого украинские беженцы могут жить в государственном жилье, с 90 до 30 дней. Такое предложение согласовал подкомитет Кабинета министров страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение RTE .

Кто будет платить за жилье

В то же время правительство рассматривает идею, чтобы те, кто работает, делали еженедельные финансовые взносы для покрытия расходов на проживание в государственных помещениях.

Сумма взносов может различаться в зависимости от заработка. Рассматриваются взносы от 15 до 238 евро в неделю. Считается, что внедрение такой системы может занять от девяти до двенадцати месяцев.

По данным правительства, ежедневно около 50 новых украинцев нуждаются во временном жилье. Если тенденция сохранится, свободные места могут закончиться уже в этом месяце.

Украинцы могут стать бездомными

Генеральный директор компании Doras, которая помогает мигрантам, Джон Ланнон заявил, что уменьшение срока пребывания украинцев в государственном жилье "создаст больше проблем, чем решит".

По его мнению, 90 дней - это минимальный практический срок, который позволяет лицу или семье определиться с тем, где дальше будут жить. Ланнон также заявил, что изменения могут привести к тому, что украинцы станут бездомными.

А предложение взимать арендную плату с жителей центров, которые работают, является "чрезвычайно несправедливым", считает Ланнон.

Когда примут решение

Пока что уменьшение срока пребывания украинцев в государственном жилье - это лишь предложение. Правительство Ирландии продолжит обсуждение деталей, после чего документ планируют подать на окончательное утверждение Кабинета министров.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения более 120 тысяч украинцев получили временную защиту в Ирландии, из них около 83 тысяч до сих пор остаются в стране.