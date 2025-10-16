У притулку для біженців в Ірландії вбили 17-річного українця: він жив там лише кілька днів

У столиці Ірландії Дубліні загинув 17-річний українець Вадим Давиденко. Хлопець прибув до країни менше тижня тому і проживав у притулку для неповнолітніх, які шукають міжнародного захисту.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Irish Times .

Що сталося

Інцидент стався у середу, 8 жовтня, близько 11:00 у житловому комплексі Grattan Wood у районі Донегмід, Дублін. Під час конфлікту у приміщенні для дітей-біженців стався напад з ножем.

Вадим Давиденко отримав смертельні поранення й помер на місці. Ще один підліток зазнав порізів, але його життю нічого не загрожує. Також госпіталізували жінку.

На місці працювали правоохоронці та судмедексперт. Поліція розпочала розслідування за всіма ознаками вбивства.

Реакція влади

Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган, прем’єр Міхол Мартін і віцепрем’єр Саймон Гарріс висловили співчуття рідним загиблого та наголосили, що пріоритетом є безпека дітей і персоналу притулку.

Державна служба у справах дітей Tusla підтвердила, що трагедія сталася у центрі, який надає цілодобовий догляд шукачам притулку. Наразі там посилено охорону і надається психологічна допомога вихованцям та працівникам.

І загиблий, і поранений підлітки - іноземці, які знали один одного. Поліція вже встановила лінію розслідування та проводить допити свідків. Зараз триває розслідування.