Безоплатне відновлення після поранень: у Києві відкрили новий центр реабілітації військових

У Києві запрацював новий реабілітаційний центр для військових. Він став 19-м закладом у межах національної мережі RECOVERY, створеної для відновлення поранених захисників.

Центр став четвертим у Київській області. Тут військові зможуть безоплатно проходити реабілітацію після поранень, зокрема отриманих унаслідок бойових дій. За оцінками, щороку допомогу зможуть отримувати близько тисячі пацієнтів.

Як працює центр

Центр спеціалізується на відновленні військовослужбовців після вогнепальних поранень та мінно-вибухових травм. Для роботи з функціональними порушеннями фахівці використовують системи віртуальної реальності (VR) та тренажери з біологічним зворотним зв’язком, що пришвидшує відновлення координації та рухових функцій.

Новий заклад облаштований на базі державної медичної установи. У ньому створили повноцінну лікувально-реабілітаційну зону - із залом фізичної терапії, кабінетами індивідуальних занять, ерготерапії, фізіотерапії, масажу, а також приміщеннями для роботи психолога і терапевта мови й мовлення.

Окремо облаштовано інклюзивний простір: без порогів, із широкими проходами, поручнями та спеціальним покриттям підлоги. Також за участі міської влади створено стаціонарне відділення на 36 ліжок.

Хто працює з пацієнтами

Відновлення забезпечує мультидисциплінарна команда - лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, а також фахівці з протезування.

Такий підхід дозволяє працювати не лише з фізичними ушкодженнями, а й із психологічними та соціальними наслідками війни.

Що відомо про мережу центрів

Мережу RECOVERY заснували Віктор та Олена Пінчуки. Вона працює в різних регіонах України - зокрема у Вінниці, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві, Черкасах, Чернігові та інших містах.

Як зазначав засновник проєкту Віктор Пінчук, загалом у цих центрах уже пройшли реабілітацію понад 43 тисячі військових.

Крім того, у межах проєкту розвивають освітній напрям для медичних фахівців - навчання та стажування вже пройшли тисячі спеціалістів, зокрема за кордоном.

Загалом такі центри надають безоплатну допомогу військовим і працюють як частина системи відновлення після поранень, спричинених війною.