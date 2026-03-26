Бесплатное восстановление после ранений: в Киеве открыли новый центр реабилитации военных

12:32 26.03.2026 Чт
2 мин
Ежегодно бесплатную реабилитацию здесь смогут проходить тысячи защитников
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Реабилитация военных в Украине (Getty Images)

В Киеве заработал новый реабилитационный центр для военных. Он стал 19-м заведением в рамках национальной сети RECOVERY, созданной для восстановления раненых защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Центр стал четвертым в Киевской области. Здесь военные смогут бесплатно проходить реабилитацию после ранений, в том числе полученных в результате боевых действий. По оценкам, ежегодно помощь смогут получать около тысячи пациентов.

Как работает центр

Центр специализируется на восстановлении военнослужащих после огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Для работы с функциональными нарушениями специалисты используют системы виртуальной реальности (VR) и тренажеры с биологической обратной связью, что ускоряет восстановление координации и двигательных функций.

Новое заведение обустроено на базе государственного медицинского учреждения. В нем создали полноценную лечебно-реабилитационную зону - с залом физической терапии, кабинетами индивидуальных занятий, эрготерапии, физиотерапии, массажа, а также помещениями для работы психолога и терапевта речи и речи.

Отдельно обустроено инклюзивное пространство: без порогов, с широкими проходами, поручнями и специальным напольным покрытием. Также при участии городских властей создано стационарное отделение на 36 коек.

Кто работает с пациентами

Восстановление обеспечивает мультидисциплинарная команда - врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, а также специалисты по протезированию.

Такой подход позволяет работать не только с физическими повреждениями, но и с психологическими и социальными последствиями войны.

Что известно о сети центров

Сеть RECOVERY основали Виктор и Елена Пинчуки. Она работает в разных регионах Украины - в частности в Виннице, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Черкассах, Чернигове и других городах.

Как отмечал основатель проекта Виктор Пинчук, всего в этих центрах уже прошли реабилитацию более 43 тысяч военных.

Кроме того, в рамках проекта развивают образовательное направление для медицинских специалистов - обучение и стажировку уже прошли тысячи специалистов, в том числе за рубежом.

В целом такие центры оказывают бесплатную помощь военным и работают как часть системы восстановления после ранений, вызванных войной.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве открыли новое реабилитационное отделение для пациентов с нарушениями физических функций, прежде всего раненых военных. Там будут оказывать комплексную помощь и восстановление при участии мультидисциплинарной команды специалистов.

Также в 2025 году в больницах Киева обновили и открыли ряд отделений: нейрохирургии, политравмы, реанимации, хирургические и операционные блоки.

