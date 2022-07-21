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Безопасных районов нет. Жителям Харькова дали рекомендации на фоне обстрелов

Фото: жителям Харькова дали рекомендации на фоне обстрелов (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

Харьков находится в прямой зоне поражения. Вражеские ракеты могут прилететь в любую точку города, поэтому безопасных районов там нет.

Об этом заявил глава ГУ ЧП Харьковской области Владимир Тимошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Объектив".

Тимошенко призывает харьковчан, которые перемещаются по городу, планировать маршрут так, чтобы рядом всегда находилось укрытие на случай обстрелов.

посеять панику, заставить мирных жителей покинуть его, чтобы потом зайти на территорию, на которой будет минимум местного населения.

Напомним, сегодня утром Харьков подвергся обстрелу со стороны оккупантов. В результате удара пострадал по меньшей мере 21 человек, еще двое мирных жителей погибли.

В Офисе президента уже отреагировали на очередную ракетную атаку Харькова, там призвали немедленно признать Россию страной-спонсором терроризма.

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