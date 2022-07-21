Безопасных районов нет. Жителям Харькова дали рекомендации на фоне обстрелов

Тимошенко призывает харьковчан, которые перемещаются по городу, планировать маршрут так, чтобы рядом всегда находилось укрытие на случай обстрелов.

посеять панику, заставить мирных жителей покинуть его, чтобы потом зайти на территорию, на которой будет минимум местного населения.