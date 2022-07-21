У Зеленского отреагировали на утренний удар россиян по Харькову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Харьков. Российские обстрелы густонаселенного района города. Есть раненые и погибшие. Очередной террор мирных жителей. Россия стреляет исключительно по улицам жилых районов. Это страна-террорист. Россия должна быть в списке государств-спонсоров терроризма", - написал Ермак.

Он также отметил, что новое западное оружие поможет ВСУ мощно ответить российской трусливой армии за все преступления против украинцев.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов". Враг обстрелял жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет.

В результате атаки - уже 19 раненых среди них - ребенок. Четыре человека - в тяжелом состоянии.

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