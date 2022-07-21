Безпечних районів немає. Жителям Харкова дали рекомендації на тлі обстрілів

Тимошенко закликає харків'ян, які переміщаються по місту, планувати маршрут так, щоб поруч завжди знаходилося Укриття на випадок обстрілів.

посіяти паніку, змусити мирних жителів покинути його, щоб потім зайти на територію, на якій буде мінімум місцевого населення.