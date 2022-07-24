Безопасность судов с украинским зерном обеспечат РФ, Турция и третья сторона, - Лавров

Турция, РФ и еще одна сторона будут обеспечивать безопасность судов, экспортирующих украинское зерно.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС , об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - заявил Лавров.

Также он добавил, что на переговорах в Стамбуле России якобы "удалось добиться снятия всех ограничений на экспорт российского зерна".