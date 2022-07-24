Безопасность судов с украинским зерном обеспечат РФ, Турция и третья сторона, - Лавров

Турция, РФ и еще одна сторона будут обеспечивать безопасность судов, экспортирующих украинское зерно.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - заявил Лавров.
Также он добавил, что на переговорах в Стамбуле России якобы "удалось добиться снятия всех ограничений на экспорт российского зерна".
Напомним, ранее стало известно, что в пятницу, 22 июля, в Стамбуле Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта зерна через Черное море.
Также мы писали, что, по словам представителей ООН, первые поставки планировали начать в субботу, 23 июля.
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