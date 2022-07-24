Безпеку суден з українським зерном гарантуватимуть РФ, Туреччина і третя сторона, - Лавров

Туреччина, РФ і ще одна сторона будуть гарантувати безпеку суден, що експортують українське зерно.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, Росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", - заявив Лавров.
Також він додав, що на переговорах у Стамбулі Росії нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту зерна через Чорне море.
Також ми писали, що, за словами представників ООН, перші поставки планували розпочати у суботу, 23 липня.
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