Безпеку суден з українським зерном гарантуватимуть РФ, Туреччина і третя сторона, - Лавров

Туреччина, РФ і ще одна сторона будуть гарантувати безпеку суден, що експортують українське зерно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС , про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У Стамбулі нам вдалося досягти домовленості: Україна займається розмінуванням, випускає кораблі у відкрите море, Росія, Туреччина і ще один учасник, який буде визначений, супроводжує судно до Босфору", - заявив Лавров.

Також він додав, що на переговорах у Стамбулі Росії нібито "вдалося домогтися зняття всіх обмежень на експорт російського зерна".