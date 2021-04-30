Безопасность и энергетика: Кулеба рассказал о темах предстоящей встречи с Блинкеном

"Прежде всего, безусловно, говорить о безопасности. Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", - сказал Кулеба.

Он отметил, что почва для визита Блинкена в Украину "хорошо подготовлена".

"У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена... Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", - сказал глава украинского МИД.