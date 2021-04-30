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Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе

Новина українською → США, Пятница 30 апреля 2021 06:03
Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил политик в интервью в программе "60 минут" на CBS News, которое будет транслироваться в воскресенье.

Анонс интервью опубликовало издание CBS News.

В интервью Блинкен подтвердил, что прилетит в Украину уже на следующей неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

Блинкен говорит, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем 100 000 военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", - сказал Блинкен.

Он также сказал, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.

"То, что мы видели в последние несколько дней (отведение войск, - ред.), это, по-видимому, решение отвести некоторые из этих сил, и мы видели, как некоторые из них фактически начали отступать", - сказал он.

Блинкен говорит, что намерения Путина предугадать невозможно.

"Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть множество вещей, которые он мог бы сделать или не делать", - говорит Блинкен.

Напомним, Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией. Это станет возможно, если РФ не будет обострять отношения.

Ранее сообщалось, что Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Об этом писали СМИ в США.

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