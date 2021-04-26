У Байдена подтвердили поддержку Украине, но участие в нормандском формате не комментируют
США продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией, но участие в нормандском формате не комментируют. В Белом доме отметили эффективное партнерство Киева и Вашингтона в этом вопросе.
Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, собираются ли США присоединиться к нормандскому формату.
Представитель Белого дома отметила, что США продолжают взаимодействовать со всеми участниками процесса урегулирования конфликта на Донбассе. “Мы находимся в тесном контакте с руководством Украины на ряде уровней. Президент (США Джо Байден - ред.) лично беседовал с президентом Украины (Владимиром Зеленским - ред.). И, конечно, госсекретарь США (Энтони Блинкен - ред.) и другие (представители американской администрации - ред.) беседовали со своими (украинскими - ред.) коллегами о том, в чем заключаются их потребности, как мы можем быть эффективными партнерами", - уточнила она.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times предложил расширить нормандский формат до семи участников, включив в переговорный процесс США, Великобританию и Канаду.
Отметим, представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".