Безпека та енергетика: Кулеба розповів про теми майбутньої зустрічі з Блінкеном

"Перш за все, безумовно, говорити про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я б сказав, що зараз у нас є кілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ґрунт для візиту Блінкена в Україну "добре підготовлений".

"У нас було дуже багато розмов в принципі. Я не пам'ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів з США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і Мої контакти, і керівник офісу президента. Тобто грунт дуже добре підготовлена... Ми будемо мати предметну розмову з Державним секретарем", - сказав глава українського МЗС.