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Безпека та економіка. Зеленський розповів, про що буде говорити з Байденом

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Київ, Четвер 24 червня 2021 21:43
Безпека та економіка. Зеленський розповів, про що буде говорити з Байденом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розповів, про що говоритиме з американським лідером Джо Байденом під час свого візиту до США. Візит відбудеться вже наприкінці липня цього року.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

Як розповів Зеленський, перед візитом до США він зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. А під час візиту до Білого дому він хоче обговорити декілька важливих блоків.

"У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити (з Байденом - ред.). Перше - це безпековий блок, це питання не тільки ПДЧ в НАТО, це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного контракту чи меморандуму між нашими країнами", - сказав він.

Крім того, на порядку денного зустрічі з президентом США будуть питання щодо російського газопроводу "Північний потік-2", конфлікту на Донбасі та окупації Криму.

"Питання "Північного потоку", питання Донбасу, питання Криму щодо безпеки біля Чорноморського та Азовського узбережжя, питання українського флоту", - розповів глава держави.

Також Зеленський хоче обговорити з Байденом економічні питання, зокрема, співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Є економічні питання, дійсно, для нас дуже важлива підтримка МВФ, але я хочу з політики перевести конкретно про економіку і про реформи і про те, що є якісь структурні маяки... збільшення оборонних поставок, збільшення військової допомоги", - додав він.

Нагадаємо, на початку червня відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом, під час якої американський лідер запросив Зеленського відвідати Білий дім цього літа.

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