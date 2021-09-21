UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Безопасная среда". Талибы назвали условие возвращения девочек в школы Афганистана

Автор: Мария Кучерявец

Представитель террористического движения "Талибан" Забихуллах Муджахид заявил, что девочкам все же разрешат вернуться к урокам в школах Афганистана. Это произойдет при условии создания "безопасной среды для обучения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

"Мы завершаем решение этого вопроса. Это произойдет как можно скорее. Но необходимо заранее создать безопасную среду для обучения", - сказал Забихуллах Муджахид.

Стоит отметить, недавно в Афганистане выдали так называемый "диктат", согласно которым, учителям-мужчинам и ученикам приказали вернуться на работу и на обучение соответственно, однако про женщин-преподавателей и учениц тогда речь не шла.

Напомним, в ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана, указав, что такой запрет является серьезным нарушением основополагающего права женщин на образование.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан