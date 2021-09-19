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В ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана

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Афганистан, Воскресенье 19 сентября 2021 00:29
В ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана Фото: в ЮНЕСКО призвали талибов вернуть доступ девочкам в школы (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В ЮНЕСКО призвали вернуть доступ девочкам в школы Афганистана. Запрет на посещение девочками школ является серьезным нарушением основополагающего права женщин на образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЮНЕСКО.

"В это критическое время необходимо обеспечить соблюдение права на образование для всех учащихся, особенно девочек. Не менее важно, чтобы всем учителям-женщинам было разрешено вернуться в школу для преподавания, обеспечивая безопасную и инклюзивную среду обучения для детей в Афганистане", - говорится в заявлении генерального директора организации ООН по образованию и культуре (ЮНЕСКО) Одре Азуле.

Она выразила глубокую озабоченность в связи с решением талибов, которые захватили власть в Афганистане, постепенно открыть средние школы только для мальчиков и их учителей-мужчин.

Если запрет, о котором талибы объявили накануне, будет сохранен, то это поставит под сомнение прогресс, достигнутый на всех уровнях системы образования Афганистана, отметили в ЮНЕСКО.

По данным организации, уровень грамотности среди женщин почти удвоился с 17% до 30%.

Особенно заметный прогресс был достигнут в области охвата девочек школьным образованием: число девочек, посещающих начальную школу, увеличилось почти с нуля в 2001 году до 2,5 млн в 2018 году. В 2021 году 4 из 10 учащихся начальных школ были девочками. Число девушек, получающих высшее образование, увеличилось примерно с 5000 в 2001 году до приблизительно 90 000 в 2018 году. Доля учителей-женщин увеличилась с 27% в 2007 году до 36% в 2018 году.

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