"Безпечне середовище". Таліби назвали умову повернення дівчат до шкіл Афганістану

"Ми завершуємо розв'язання цього питання. Це станеться якомога швидше. Але необхідно заздалегідь створити безпечне середовище для навчання", - сказав Забіхуллах Муджахід.

Варто зазначити, нещодавно в Афганістані видали так званий "диктат", згідно з яким, вчителям-чоловікам і учням наказали повернутися на роботу та навчання у школи відповідно, однак про жінок-викладачів і учениць тоді мова не йшла.