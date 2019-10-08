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Безморозный период в Киеве продолжался почти 200 дней

Новости » Общество    08.10.2019 - 16:18
Безморозный период в Киеве продолжался почти 200 дней
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Метеорологи зафиксировали первые заморозки в Киеве

В ночь на вторник, 8 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до 0,3 градусов мороза, а это значит, что закончился безморозный период. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, безморозный период продолжался в Киеве 192 дня - с 30 марта 2019 года.

По данным обсерватории, по климатической норме, безморозный период в Киеве должен заканчиваться 18 октября, а средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.

Климатологи обсерватории информируют, что самые котороткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений. Как отметили в Укргидрометцентре, во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени.

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