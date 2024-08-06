ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія перекидає резерви до кордону після чуток про "прорив ЗСУ" в Курській області

Курська область, Вівторок 06 серпня 2024 17:29
UA EN RU
Росія перекидає резерви до кордону після чуток про "прорив ЗСУ" в Курській області Ілюстративне фото: Росія перекидає резерви до кордону після чуток про "прорив ЗСУ" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вирішила перекинути резерви до прикордонної ділянки в Курській області після того, як там нібито "прорвалися українські військові".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.

У відомстві країни-агресора стверджують, що сьогодні вранці 300 українських захисників з 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин (ББМ) нібито атакували позиції окупантів у районі села Ніколаєво-Дар'їно та хутора Олешня у Курській області.

Росіяни стверджують, що вони атакують українських захисників, які нібито перебувають у Курській області, а також тих, хто розташований на території Сумської області.

"У район бойового зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.

Також у відомстві похвалилися "знищеною технікою ЗСУ", серед якої нібито танки та ББМ.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, вранці у російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що українські захисники нібито прорвали кордон та зайшли на територію Курської області.

До цього місцева влада російського регіону скаржилася на сильні обстріли прикордонних населених пунктів.

Офіційних коментарів України щодо таких подій у Курській області наразі немає.

Більш детально про ситуацію з "проривом кордону" - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Війна в Україні
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову