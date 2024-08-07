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У Курчатові, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи

Середа 07 серпня 2024 00:54
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У Курчатові, де розташована Курська АЕС, пролунали вибухи Фото: МНС Росії (скрин)
Автор: Едуард Ткач

Пізно увечері, 6 серпня, у Курчатові Курської області пролунали вибухи. Звук був чутний у районі, де розташована Курська АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Так, у соцмережі з'явилися ролики із камер відеоспостережень. На них орієнтовно о 22:50 пролунали звуки вибухів. Місцеві канали припускають, що можливо була атакована Курська атомна електростанція.

Пізніше в. губернатора Курської області Олексія Смирнов повідомив, що нібито силами російського ППО було збито дві ракети.

У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі.

Що відбувається

Нагадаємо, що після масованого обстрілу міста Суджі в Курській області росіяни почали скаржитися на нібито спроби прориву ЗСУ вранці, 6 серпня. Ближче до вечора місцеві чиновники заявляли у коментарі росЗМІ, що із чотирьох населених пунктів у Суджанському районі виїхало близько 90% мешканців.

Також у цей день Росія вирішила перекинути резерви до прикордонної ділянки, де нібито "прорвалися українські військові".

Подробиці про "прорив" кордону в Курській області читайте у матеріалі РБК-Україна.

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