Безкоштовний захист у суді може отримати ще одна категорія українців: деталі

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Що пропонує змінити законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує доповнити перелік осіб (суб'єктів права), які мають право на безкоштовну вторинну правничу допомогу.

При цьому надання безоплатної вторинної правової допомоги - соціальна програма українського уряду, що створює рівні можливості для доступу осіб до правосуддя та гарантує людям ефективний захист їхніх прав у суді (коштом Державного бюджету України).

Вона включає такі види правових послуг:

захист

здійснення представництва інтересів осіб (що мають право на таку допомогу) в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами

складення документів процесуального характеру

В цілому система надання безоплатної правової допомоги - це мережа із 535 точок доступу до правових послуг: 23 регіональних, 84 місцевих центрів (із надання безоплатної вторинної правової допомоги) та 428 бюро правової допомоги - у всіх регіонах України.

Проект закону №11456 пропонує надавати право на таку допомогу людям, потерпілим від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті:

за ознаками раси

за ознаками кольору шкіри

за ознаками політичних, релігійних та інших переконань

за ознаками статі

за ознаками інвалідності

за ознаками етнічного та соціального походження

за ознаками майнового стану чи місця проживання

за мовними ознаками

У пояснювальній записці уточнюється, що документ було створено також і з метою виконання рекомендацій Європейської Комісії на тлі прогресу України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.

Основне про проект закону

Проект закону №11456 про внесення змін до закону "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, було зареєстровано у Верховній Раді 30 липня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.

Проект закону №11456 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.

У прикінцевих положеннях уточнюється, що за умови схвалення Верховною Радою, "законопроект набирає чинності через рік після закінчення дії воєнного стану в Україні".

Хто сьогодні має право на безоплатну вторинну правову допомогу

Згідно з інформацією Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, нині право на отримання безоплатної вторинної юридичної допомоги мають:

особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму (розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення)

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту

внутрішньо переміщені особи

громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб (окрім послуги захисту) або з питань, пов'язаних з отриманням довідки про взяття на облік ВПО, до моменту отримання довідки про взяття на облік ВПО

особи, до яких застосовано адміністративне затримання (окрім послуги захисту)

особи, до яких застосовано адміністративний арешт (окрім послуги захисту)

особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими (окрім здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами)

особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (окрім здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами)

особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких (відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України) захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом - для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії

особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі

особи, на яких поширюється дія закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" - з моменту подання людиною заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою

іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення - з моменту затримання

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань

особи, які перебувають під юрисдикцією України та звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - до моменту схвалення рішення про надання такого статусу (окрім послуги захисту)

особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (окрім послуги захисту)

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (окрім послуги захисту)

особи, реабілітовані відповідно до законодавства України - стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією (окрім послуги захисту)

особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі

викривачі - у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

Уточнюється, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають:

громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу (згода на обов'язковість яких надана ВРУ)

іноземці та особи без громадянства - відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна (якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу)

Насамкінець наголошується, що безоплатну вторинну правову допомогу можна отримати: