Безкоштовний захист у суді може отримати ще одна категорія українців: деталі

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Що пропонує змінити законопроект
Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує доповнити перелік осіб (суб'єктів права), які мають право на безкоштовну вторинну правничу допомогу.
При цьому надання безоплатної вторинної правової допомоги - соціальна програма українського уряду, що створює рівні можливості для доступу осіб до правосуддя та гарантує людям ефективний захист їхніх прав у суді (коштом Державного бюджету України).
Вона включає такі види правових послуг:
- захист
- здійснення представництва інтересів осіб (що мають право на таку допомогу) в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
- складення документів процесуального характеру
В цілому система надання безоплатної правової допомоги - це мережа із 535 точок доступу до правових послуг: 23 регіональних, 84 місцевих центрів (із надання безоплатної вторинної правової допомоги) та 428 бюро правової допомоги - у всіх регіонах України.
Проект закону №11456 пропонує надавати право на таку допомогу людям, потерпілим від кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті:
- за ознаками раси
- за ознаками кольору шкіри
- за ознаками політичних, релігійних та інших переконань
- за ознаками статі
- за ознаками інвалідності
- за ознаками етнічного та соціального походження
- за ознаками майнового стану чи місця проживання
- за мовними ознаками
У пояснювальній записці уточнюється, що документ було створено також і з метою виконання рекомендацій Європейської Комісії на тлі прогресу України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2023 року.
Основне про проект закону
Проект закону №11456 про внесення змін до закону "Про безоплатну правничу допомогу" щодо розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, було зареєстровано у Верховній Раді 30 липня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.
Проект закону №11456 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
1 серпня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.
У прикінцевих положеннях уточнюється, що за умови схвалення Верховною Радою, "законопроект набирає чинності через рік після закінчення дії воєнного стану в Україні".
Хто сьогодні має право на безоплатну вторинну правову допомогу
Згідно з інформацією Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, нині право на отримання безоплатної вторинної юридичної допомоги мають:
- особи, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму (розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення)
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб
- діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту
- внутрішньо переміщені особи
- громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб (окрім послуги захисту) або з питань, пов'язаних з отриманням довідки про взяття на облік ВПО, до моменту отримання довідки про взяття на облік ВПО
- особи, до яких застосовано адміністративне затримання (окрім послуги захисту)
- особи, до яких застосовано адміністративний арешт (окрім послуги захисту)
- особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими (окрім здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами)
- особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (окрім здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами)
- особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких (відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України) захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом - для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії
- особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі
- особи, на яких поширюється дія закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" - з моменту подання людиною заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою
- іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення - з моменту затримання
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
- особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань
- особи, які перебувають під юрисдикцією України та звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - до моменту схвалення рішення про надання такого статусу (окрім послуги захисту)
- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (окрім послуги захисту)
- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (окрім послуги захисту)
- особи, реабілітовані відповідно до законодавства України - стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією (окрім послуги захисту)
- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі
- викривачі - у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення
Уточнюється, що право на безоплатну вторинну правову допомогу мають:
- громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу (згода на обов'язковість яких надана ВРУ)
- іноземці та особи без громадянства - відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна (якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу)
Насамкінець наголошується, що безоплатну вторинну правову допомогу можна отримати:
- не більше 6 разів впродовж року
- не більше ніж за 6 дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги (виданими відповідними центрами) одночасно