Українцям, які працювали за кордоном, спростили призначення пенсії: пояснення юриста

Нещодавно закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доповнили статтями, які стосуються роботи за межами України. Серед важливих змін – врахування стажу роботи в інших державах.

Що зміниться для тих, хто працював за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, РБК-Україна пояснив керуючий адвокат Адвокатського Бюро Івана Хомича Іван Хомич .

Підтвердити стаж роботи в деяких країнах було неможливо

Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими державами, що встановлено статтею 1 закону України "Про пенсійне забезпечення", зазначає юрист.

У тих випадках, коли договорами між Україною та іншими державами передбачені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому законі, то застосовуються правила, встановлені цими договорами.

"Тому, якщо між Україною і державою, в якій працювала людина, що звертається за призначенням пенсії, відсутня така угода, то, на жаль, ні стаж, ні оплата праці під час призначення пенсії в Україні не враховувались", - розповідає Іван Хомич.

Він пояснює: таких угод Україна уклала більше 20. Зарахування стажу роботи відбувалось за умови підтвердження його компетентними органами іншої країни.

"Ця процедура полягала у надсиланні відповідних запитів та листів органами Пенсійного фонду України. Велика частина даних запитів направлялась в країни-сусіди, в точу числі РФ та Білорусь. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ реалізація таких взаємовідносин стала неможливою. Дипломатичні зв'язки з РФ були розірвані", - зауважує він.

Підтвердження стажу роботи на території країни-агресора, його тривалості та сум отриманих заробітних плат способами, що раніше використовувались, стало неможливим.

"Тому для людей, які переїжджали на територію України з тимчасово окупованих територій, підтвердження факту неотримання пенсії від країни-агресора та отримання призначення пенсії в Україні було майже неможливим. Найсміливішим доводилось звертатись до суду за захистом свого порушеного права", - пояснює Іван Хомич.

Він додає: також Україна вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі пенсійного забезпечення, що ускладнило українцям, які працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, доведення факту та строку працевлаштування в цих країнах для включення цього періоду в страховий стаж.

"Через що їхні пенсійні права могли бути порушені: зменшення розміру пенсії або взагалі недостатність стажу для її призначення", - звертає увагу юрист.

Фото: Зарахування стажу роботи відбувалось за умови підтвердження його компетентними органами іншої країни (gettyimages.com)

Страховий стаж – період (строк), протягом якого людина підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для врахування стажу треба підтвердити факт роботи за кордоном

Юрист пояснює, які зміни до пенсійного законодавства вносять нові статті закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"По-перше: у разі відсутності необхідного страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком включаються періоди роботи людини в іншій державі, якщо такі періоди роботи зараховуються до страхового стажу згідно із законодавством цієї країни. Людина має надати Пенсійному фонду України документи, що підтвердять факт роботи в іншій державі", - зазначає Іван Хомич.

За його словами, порядок подачі документів ще має затвердити Кабмін.

По-друге, періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, людям, які проживають в Україні - якщо це передбачено цим законом або міжнародними договорами України.

"Тому тим людям, які працюють у країнах, з якими Україна уклала договори в сфері пенсійного забезпечення, турбуватись немає про що. Їхній стаж роботи за кордоном буде включений в стаж при обчисленні пенсії в Україні. Або ж, якщо особа вирішить отримувати пенсію в тій державі і матиме на це право згідно з законодавством іншої країни, то навпаки: стаж, отриманий в Україні, буде зарахований для обчислення пенсії в іншій країні", - пояснює спеціаліст.

Призначення пенсії за період роботи у країнах, з якими розірвані дипломатичні зв'язки, спростили

Також періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього СРСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат їм за зазначені періоди, зазначає юрист.

"Тобто, якщо людина має трудовий стаж у країнах, з якими наразі Україна розірвала дипломатичні зв'язки, то підтвердженням нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди є заява особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, що подається до Пенсійного фонду України", - звертає увагу Іван Хомич.

Він додає: встановлення можливості для українців подати таку заяву суттєво спростило механізм призначення пенсії для тих, хто мав підтвердити свій трудовий стаж в країні, з якою не здійснюється комунікація органами ПФУ.

Фото: Можливість подати заяву значно спростила механізм призначення пенсії (gettyimages.com)

Зі стажу виключать періоди роботи на користь країни-агресора

Не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України на тимчасово окупованих територіях після 19 лютого 2014 року людині, яка після 19 лютого 2014 року:

проходила військову службу у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях;

перебувала на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) РФ;

добровільно займала посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території України, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора;

у незаконних судових або правоохоронних органах;

а також добровільно брала участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території України, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

"Ця норма виключає із трудового стажу періоди, коли людина виконувала певну діяльність та функції на користь країни-агресора", - пояснює юрист.

Виплата пенсій людям за кордоном за умови ідентифікації

Також змінами передбачено, що виплата пенсії людям, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в банках на території України, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Фізична ідентифікація проводиться в органах Пенсійного фонду, якщо людина не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію.

Фізична ідентифікація також може бути пройдена в спосіб:

авторизація в особистому електронному кабінеті Пенсійного фонду за допомогою "Дія.Підпис";

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу;

посвідчення закордонною дипломатичною установою України факту, що людина є живою;

"Зазначені зміни в пенсійному законодавстві були довгоочікуваними і нарешті вирішать багато питань, які існують вже тривалий період часу", - зазначає Іван Хомич.