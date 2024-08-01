Бесплатную защиту в суде может получить еще одна категория украинцев: детали

Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам рассмотреть проект закона №11456 и расширить круг лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь.
РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.
Согласно пояснительной записке, документ предлагает дополнить перечень лиц (субъектов права), которые имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь.
При этом предоставление безвозмездной вторичной правовой помощи - социальная программа украинского правительства, которая создает равные возможности для доступа лиц к правосудию и гарантирует людям эффективную защиту их прав в суде (за счет Государственного бюджета Украины).
Она включает следующие виды правовых услуг:
В целом система предоставления бесплатной правовой помощи - это сеть из 535 точек доступа к правовым услугам: 23 региональных, 84 местных центров (по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи) и 428 бюро правовой помощи - во всех регионах Украины.
Проект закона №11456 предлагает предоставлять право на такую помощь людям, пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти:
В пояснительной записке уточняется, что документ был создан также и для выполнения рекомендаций Европейской Комиссии на фоне прогресса Украины в рамках пакета расширения Европейского Союза 2023 года.
Проект закона №11456 о внесении изменений в закон "О безвозмездной юридической помощи" о расширении перечня лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь, был зарегистрирован в Верховной Раде 30 июля 2024 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.
Проект закона №11456 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.
В заключительных положениях уточняется, что при условии принятия Верховной Радой, "законопроект вступает в силу через год после окончания действия военного положения в Украине".
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11456, Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.
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