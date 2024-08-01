Бесплатную защиту в суде может получить еще одна категория украинцев: детали

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, документ предлагает дополнить перечень лиц (субъектов права), которые имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь.

При этом предоставление безвозмездной вторичной правовой помощи - социальная программа украинского правительства, которая создает равные возможности для доступа лиц к правосудию и гарантирует людям эффективную защиту их прав в суде (за счет Государственного бюджета Украины).

Она включает следующие виды правовых услуг:

защита

осуществление представительства интересов лиц (имеющих право на такую помощь) в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами

составление документов процессуального характера

В целом система предоставления бесплатной правовой помощи - это сеть из 535 точек доступа к правовым услугам: 23 региональных, 84 местных центров (по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи) и 428 бюро правовой помощи - во всех регионах Украины.

Проект закона №11456 предлагает предоставлять право на такую помощь людям, пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти:

по признакам расы

по признакам цвета кожи

по признакам политических, религиозных и других убеждений

по признакам пола

по признакам инвалидности

по признакам этнического и социального происхождения

по признакам имущественного положения или места жительства

по языковым признакам

В пояснительной записке уточняется, что документ был создан также и для выполнения рекомендаций Европейской Комиссии на фоне прогресса Украины в рамках пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

Основное о проекте закона

Проект закона №11456 о внесении изменений в закон "О безвозмездной юридической помощи" о расширении перечня лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь, был зарегистрирован в Верховной Раде 30 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11456 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что при условии принятия Верховной Радой, "законопроект вступает в силу через год после окончания действия военного положения в Украине".