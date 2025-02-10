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Безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Що робити, якщо водій відмовляється везти

На неправомірну відмову водія від безкоштовного перевезення можна поскаржитись (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування. Тим часом рішення щодо безоплатних послуг приватних перевізників - маршруток - може визначатись органом місцевого самоврядування.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

В якому транспорті пенсіонери можуть їздити безкоштовно та що робити у разі відмови

Постановою Кабінету міністрів України №354 від 17 травня 1993 р. "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" було введено безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком:

  • на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену й таксі);
  • на приміських маршрутах.

"При цьому право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі та видається на безоплатній основі", - пояснив юрист.

Водночас Буліменко повідомив, що згідно з частиною першою статті 21 закону України "Про транспорт", транспортом загального користування вважається:

  • залізничний транспорт;
  • морський транспорт;
  • річковий транспорт;
  • автомобільний транспорт;
  • авіаційний транспорт;
  • міський електротранспорт (у тому числі метрополітен).

"Таким чином, пенсіонери за віком мають пільгу безплатного проїзду у міському тролейбусі, автобусі, трамваї, фунікулері та у міській електричці", - наголосив він.

За словами експерта, якщо говорити про безкоштовний проїзд пенсіонерів у міських маршрутках (де пасажирські перевезення здійснюються перевізниками приватної форми власності), то перелік пільгових категорій (які користуються правом пільгового проїзду), а також розмір тарифів на перевезення визначаються відповідними органами місцевого самоврядування.

"Таким чином, пенсіонери матимуть право безкоштовного проїзду у міських маршрутках у випадку прийняття органом місцевого самоврядування рішення про встановлення зазначеної пільги", - пояснив магістр права.

Він додав, що при цьому інформація про безкоштовне перевезення осіб пенсійного віку повинна бути розміщена у салоні маршрутки.

У випадку неправомірної відмови водія від безкоштовного перевезення особи пенсійного віку, такий пасажир може направити усну чи письмову скаргу:

  • або територіальному органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби);
  • або органу місцевого самоврядування.

"При цьому така скарга обов'язково повинна містити номер маршруту та реквізити перевізника", - підсумував Буліменко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже такі пільги мають не лише пенсіонери).

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