Бесплатный проезд для пенсионеров. Что делать, если водитель отказывается везти

В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно и что делать в случае отказа

Постановлением Кабинета министров Украины №354 от 17 мая 1993 г. "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" был введен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту:

на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси);

на пригородных маршрутах.

"При этом право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе", - объяснил юрист.

В то же время Булименко сообщил, что согласно части первой статьи 21 закона Украины "О транспорте", транспортом общего пользования считается:

железнодорожный транспорт;

морской транспорт;

речной транспорт;

автомобильный транспорт;

авиационный транспорт;

городской электротранспорт (в том числе метрополитен).

"Таким образом, пенсионеры по возрасту имеют льготу бесплатного проезда в городском троллейбусе, автобусе, трамвае, фуникулере и в городской электричке", - подчеркнул он.

По словам эксперта, если говорить о бесплатном проезде пенсионеров в городских маршрутках (где пассажирские перевозки осуществляются перевозчиками частной формы собственности), то перечень льготных категорий (которые пользуются правом льготного проезда), а также размер тарифов на перевозку определяются соответствующими органами местного самоуправления.

"Таким образом, пенсионеры будут иметь право бесплатного проезда в городских маршрутках в случае принятия органом местного самоуправления решения об установлении указанной льготы", - пояснил магистр права.

Он добавил, что при этом информация о бесплатной перевозке лиц пенсионного возраста должна быть размещена в салоне маршрутки.

В случае неправомерного отказа водителя от бесплатной перевозки лица пенсионного возраста, такой пассажир может направить устную или письменную жалобу:

или территориальному органу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы);

или органу местного самоуправления.

"При этом такая жалоба обязательно должна содержать номер маршрута и реквизиты перевозчика", - подытожил Булименко.