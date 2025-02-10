Бесплатный проезд для пенсионеров. Что делать, если водитель отказывается везти

Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования. Между тем решение о бесплатных услугах частных перевозчиков - маршруток - может определяться органом местного самоуправления.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Постановлением Кабинета министров Украины №354 от 17 мая 1993 г. "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" был введен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту:
"При этом право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда - также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе", - объяснил юрист.
В то же время Булименко сообщил, что согласно части первой статьи 21 закона Украины "О транспорте", транспортом общего пользования считается:
"Таким образом, пенсионеры по возрасту имеют льготу бесплатного проезда в городском троллейбусе, автобусе, трамвае, фуникулере и в городской электричке", - подчеркнул он.
По словам эксперта, если говорить о бесплатном проезде пенсионеров в городских маршрутках (где пассажирские перевозки осуществляются перевозчиками частной формы собственности), то перечень льготных категорий (которые пользуются правом льготного проезда), а также размер тарифов на перевозку определяются соответствующими органами местного самоуправления.
"Таким образом, пенсионеры будут иметь право бесплатного проезда в городских маршрутках в случае принятия органом местного самоуправления решения об установлении указанной льготы", - пояснил магистр права.
Он добавил, что при этом информация о бесплатной перевозке лиц пенсионного возраста должна быть размещена в салоне маршрутки.
В случае неправомерного отказа водителя от бесплатной перевозки лица пенсионного возраста, такой пассажир может направить устную или письменную жалобу:
"При этом такая жалоба обязательно должна содержать номер маршрута и реквизиты перевозчика", - подытожил Булименко.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь такие льготы имеют не только пенсионеры).
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