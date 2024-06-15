Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отримати

Деякі категорії українців мають право на безкоштовне отримання засобів реабілітації. Вони надаються на основі медичного висновку у порядку черги.
РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 розповідає, хто з українців має право на безкоштовне отримання засобів реабілітації.
Хто може отримати безкоштовні засоби реабілітації
військовослужбовці
особи з інвалідністю
люди похилого віку
діти з порушеннями опорно-рухового апарату
жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз
особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та інших осіб та їх соціальний захист"
потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань
працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО
іноземці з інвалідністю, без громадянства, але які постійно проживають на території України
Які засоби надають за програмою
Програма передбачає надання наступних засобів для реабілітації:
протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття
спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
засоби для пересування, меблі та обладнання
спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією
Держава забезпечує ветеранів засобами реабілітації (фото: Getty Images)
Як отримати засоби реабілітації
Засоби реабілітації надають в порядку черговості. Першочергово їх видають дітям з інвалідністю та дітям з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.
Алгоритм отримання:
залежно від категорії особи потрібно звернутися до медико-соціальної експертної комісії, лікарсько-консультативної комісії або військово-лікарської комісії, щоб визначити медичні показання
отримати індивідуальну програму реабілітації на підставі висновків комісій
для військовослужбовців необхідно додатково подати копії довідок про обставини травми, виданих командиром військової частини. А також документи, що підтверджують участь в АТО або в заходах із забезпечення національної безпеки