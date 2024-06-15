Бесплатные средства реабилитации для украинцев: кто и как может их получить

Некоторые категории украинцев имеют право на бесплатное получение средств реабилитации. Они предоставляются на основе медицинского заключения в порядке очереди.
РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 г. № 321 рассказывает, кто из украинцев имеет право на бесплатное получение средств реабилитации.
Кто может получить бесплатные средства реабилитации
военнослужащие
лица с инвалидностью
пожилые люди
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез
лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц и их социальной защите"
пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний
работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО
иностранцы с инвалидностью, без гражданства, но постоянно проживающие на территории Украины
Какие средства предоставляют по программе
Программа предусматривает предоставление следующих средств для реабилитации:
протезно-ортопедические изделия, в том числе ортопедическая обувь
специальные средства для самообслуживания и ухода
вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема
средства для передвижения, мебель и оборудование
специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
Государство обеспечивает ветеранов средствами реабилитации (фото: Getty Images)
Как получить средства реабилитации
Средства реабилитации предоставляются в порядке очередности. В первую очередь их выдают детям с инвалидностью и детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, далее - в таком порядке: военнослужащие, лица в случае первичного обеспечения средствами реабилитации, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, другие лица.
Алгоритм получения:
в зависимости от категории лица нужно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию, врачебно-консультативную комиссию или военно-врачебную комиссию, чтобы определить медицинские показания
получить индивидуальную программу реабилитации на основании выводов комиссий
для военнослужащих необходимо дополнительно представить копии справок об обстоятельствах травмы, выданных командиром военной части. А также документы, подтверждающие участие в АТО или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности