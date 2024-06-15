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Бесплатные средства реабилитации для украинцев: кто и как может их получить

Как получить бесплатные средства реабилитации (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Некоторые категории украинцев имеют право на бесплатное получение средств реабилитации. Они предоставляются на основе медицинского заключения в порядке очереди.

РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2012 г. № 321 рассказывает, кто из украинцев имеет право на бесплатное получение средств реабилитации.

Кто может получить бесплатные средства реабилитации

  • военнослужащие
  • лица с инвалидностью
  • пожилые люди
  • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • женщины, девушки после мастэктомии, секторальной резекции молочной железы, квадрантэктомии и с нарушениями развития молочных желез
  • лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц и их социальной защите"
  • пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний
  • работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО
  • иностранцы с инвалидностью, без гражданства, но постоянно проживающие на территории Украины

Какие средства предоставляют по программе

Программа предусматривает предоставление следующих средств для реабилитации:

  • протезно-ортопедические изделия, в том числе ортопедическая обувь
  • специальные средства для самообслуживания и ухода
  • вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема
  • средства для передвижения, мебель и оборудование
  • специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Государство обеспечивает ветеранов средствами реабилитации (фото: Getty Images)

Как получить средства реабилитации

Средства реабилитации предоставляются в порядке очередности. В первую очередь их выдают детям с инвалидностью и детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, далее - в таком порядке: военнослужащие, лица в случае первичного обеспечения средствами реабилитации, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, другие лица.

Алгоритм получения:

  • в зависимости от категории лица нужно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию, врачебно-консультативную комиссию или военно-врачебную комиссию, чтобы определить медицинские показания
  • получить индивидуальную программу реабилитации на основании выводов комиссий
  • для военнослужащих необходимо дополнительно представить копии справок об обстоятельствах травмы, выданных командиром военной части. А также документы, подтверждающие участие в АТО или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности

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