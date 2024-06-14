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Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табір

П'ятниця 14 червня 2024 09:00
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Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табір Як родинам військових та переселенців відправити дитину у безкоштовний табір (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Діти, які постраждали від війни, а також із родин військових та переселенців мають право на безкоштовний відпочинок. Благодійні організації організовують ряд літніх таборів. Для участі потрібно зареєструватись.

РБК-Україна розповідає, куди можуть відправитись на безкоштовний відпочинок діти військових, переселенців та із сімей вразливих категорій.

Відпочинок у Карпатах для дітей, які постраждали від війни

Благодійний фонд "Голоси дітей" за підтримки Фундації Олени Зеленської проведе чотири двотижневі кемпи у Карпатах. Для участі у ньому запрошують дітей 10-16 років, які постраждали від війни, зокрема з деокупованих і прифронтових територій.

Хто може подати заявку:

  • діти військовослужбовців, а також ті, хто втратив батьків через війну
  • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни
  • діти зі статусом ВПО
  • діти із багатодітних/опікунських сімей
  • діти, які проживають на прифронтових територіях

Програма кемпу передбачає психосоціальну підтримку дітей, а також активності, які розвинуть їхні таланти й креативність. Для учасників кемпу підготували творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки Карпатами й спортивні змагання.

Для участі, потрібно заповнити форму.

Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табірНа літо заплановано 4 кемпи тривалістю по два тижні (фото:voices.org.ua)

Табір для підлітків зі статусом ВПО та дітей військових зі Львова

Юнацький клуб "СвіТи" має на меті підтримати підлітків, які постраждали через війну. У таборі буде акцент на психологічне відновлення та позашкільну освіту.

Для того, щоб потрапити в табір, потрібно:

  • підписатись на сторінку Instagram svity.lviv

  • підписатись на телеграм-канал (посилання в шапці профілю)

  • заповнити анкету для участі в програмі (посилання в шапці)

  • активно відвідувати заняття

  • зібрати спеціальні наліпки за участь у заходах

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

Відпочинок у таборі Артек

Уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть відправитись на безкоштовний відпочинок у табір Артек, який має дві локації - у Києві та Закарпатській області.

Безкоштовно відпочити можуть:

  • діти учасників бойових дій
  • діти загиблих військових
  • діти зі статусом ВПО
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
  • діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу
  • діти з малозабезпечених сімей
  • діти, у яких батько чи мати загинули, пропали безвісти або померли від поранення, отриманого в зоні проведення АТО

Для участі в таборі потрібно подати заявку в органах соціального захисту обласних військових адміністрацій.

Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табірЗаявку на участь у таборі треба подати в обласну військову адміністрацію (фото: Getty Images)

Відпочинок для дітей із Луганської області у місті Дніпро

Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс "Юність" організовує відпочинок для дітей від 6 до 17 років із Сєвєродонецької громади. У Дніпрі для дітей влаштують різноманітні активності та розваги.

У програмі:

  • квести
  • ігрові та розважальні програми
  • майстер-класи

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Додаткова інформація за телефоном: 095 093 84 83.

Оздоровлення дітей, що перебувають у Донецькій області

Волноваська міська військово-громадянська адміністрація організовує відпочинок для дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тривалість оздоровчої путівки - 21 день, відпочинку - 14 днів.

Для участі потрібно зареєструватись за посиланням. Заповнені документи з електронним підписом потрібно надсилати на електронну пошту ЦНАП Волноваської міської ЦВА на адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua. У темі листа слід вказати "Оздоровлення".

Читайте також про те, як отримати безкоштовну путівку до табору через програму "єОздоровлення".

Раніше ми писали про те, яку допомогу можуть отримати діти-переселенці у 2024 році.

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