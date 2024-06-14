Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табір
Діти, які постраждали від війни, а також із родин військових та переселенців мають право на безкоштовний відпочинок. Благодійні організації організовують ряд літніх таборів. Для участі потрібно зареєструватись.
РБК-Україна розповідає, куди можуть відправитись на безкоштовний відпочинок діти військових, переселенців та із сімей вразливих категорій.
Відпочинок у Карпатах для дітей, які постраждали від війни
Благодійний фонд "Голоси дітей" за підтримки Фундації Олени Зеленської проведе чотири двотижневі кемпи у Карпатах. Для участі у ньому запрошують дітей 10-16 років, які постраждали від війни, зокрема з деокупованих і прифронтових територій.
Хто може подати заявку:
- діти військовослужбовців, а також ті, хто втратив батьків через війну
- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни
- діти зі статусом ВПО
- діти із багатодітних/опікунських сімей
- діти, які проживають на прифронтових територіях
Програма кемпу передбачає психосоціальну підтримку дітей, а також активності, які розвинуть їхні таланти й креативність. Для учасників кемпу підготували творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки Карпатами й спортивні змагання.
Для участі, потрібно заповнити форму.
На літо заплановано 4 кемпи тривалістю по два тижні (фото:voices.org.ua)
Табір для підлітків зі статусом ВПО та дітей військових зі Львова
Юнацький клуб "СвіТи" має на меті підтримати підлітків, які постраждали через війну. У таборі буде акцент на психологічне відновлення та позашкільну освіту.
Для того, щоб потрапити в табір, потрібно:
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підписатись на сторінку Instagram svity.lviv
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підписатись на телеграм-канал (посилання в шапці профілю)
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заповнити анкету для участі в програмі (посилання в шапці)
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активно відвідувати заняття
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зібрати спеціальні наліпки за участь у заходах
Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.
Відпочинок у таборі Артек
Уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть відправитись на безкоштовний відпочинок у табір Артек, який має дві локації - у Києві та Закарпатській області.
Безкоштовно відпочити можуть:
- діти учасників бойових дій
- діти загиблих військових
- діти зі статусом ВПО
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
- діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу
- діти з малозабезпечених сімей
- діти, у яких батько чи мати загинули, пропали безвісти або померли від поранення, отриманого в зоні проведення АТО
Для участі в таборі потрібно подати заявку в органах соціального захисту обласних військових адміністрацій.
Заявку на участь у таборі треба подати в обласну військову адміністрацію (фото: Getty Images)
Відпочинок для дітей із Луганської області у місті Дніпро
Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс "Юність" організовує відпочинок для дітей від 6 до 17 років із Сєвєродонецької громади. У Дніпрі для дітей влаштують різноманітні активності та розваги.
У програмі:
- квести
- ігрові та розважальні програми
- майстер-класи
Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Додаткова інформація за телефоном: 095 093 84 83.
Оздоровлення дітей, що перебувають у Донецькій області
Волноваська міська військово-громадянська адміністрація організовує відпочинок для дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тривалість оздоровчої путівки - 21 день, відпочинку - 14 днів.
Для участі потрібно зареєструватись за посиланням. Заповнені документи з електронним підписом потрібно надсилати на електронну пошту ЦНАП Волноваської міської ЦВА на адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua. У темі листа слід вказати "Оздоровлення".
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