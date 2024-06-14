Літо в Карпатах і не тільки. Як дітям захисників і переселенців потрапити у безкоштовний табір

Діти, які постраждали від війни, а також із родин військових та переселенців мають право на безкоштовний відпочинок. Благодійні організації організовують ряд літніх таборів. Для участі потрібно зареєструватись.

РБК-Україна розповідає, куди можуть відправитись на безкоштовний відпочинок діти військових, переселенців та із сімей вразливих категорій.

Відпочинок у Карпатах для дітей, які постраждали від війни

Благодійний фонд "Голоси дітей" за підтримки Фундації Олени Зеленської проведе чотири двотижневі кемпи у Карпатах. Для участі у ньому запрошують дітей 10-16 років, які постраждали від війни, зокрема з деокупованих і прифронтових територій.

Хто може подати заявку:

діти військовослужбовців, а також ті, хто втратив батьків через війну

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які зазнали впливу війни

діти зі статусом ВПО

діти із багатодітних/опікунських сімей

діти, які проживають на прифронтових територіях

Програма кемпу передбачає психосоціальну підтримку дітей, а також активності, які розвинуть їхні таланти й креативність. Для учасників кемпу підготували творчі та музичні майстер-класи, заняття з арт-терапії, відвідування термальних басейнів, прогулянки Карпатами й спортивні змагання.

Для участі, потрібно заповнити форму.

На літо заплановано 4 кемпи тривалістю по два тижні (фото:voices.org.ua)

Табір для підлітків зі статусом ВПО та дітей військових зі Львова

Юнацький клуб "СвіТи" має на меті підтримати підлітків, які постраждали через війну. У таборі буде акцент на психологічне відновлення та позашкільну освіту.

Для того, щоб потрапити в табір, потрібно:

підписатись на сторінку Instagram svity.lviv

підписатись на телеграм-канал (посилання в шапці профілю)

заповнити анкету для участі в програмі (посилання в шапці)

активно відвідувати заняття

зібрати спеціальні наліпки за участь у заходах

Для участі потрібно заповнити анкету за посиланням.

Відпочинок у таборі Артек

Уряд розширив перелік категорій дітей, які можуть відправитись на безкоштовний відпочинок у табір Артек, який має дві локації - у Києві та Закарпатській області.

Безкоштовно відпочити можуть:

діти учасників бойових дій

діти загиблих військових

діти зі статусом ВПО

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу

діти з малозабезпечених сімей

діти, у яких батько чи мати загинули, пропали безвісти або померли від поранення, отриманого в зоні проведення АТО

Для участі в таборі потрібно подати заявку в органах соціального захисту обласних військових адміністрацій.

Заявку на участь у таборі треба подати в обласну військову адміністрацію (фото: Getty Images)

Відпочинок для дітей із Луганської області у місті Дніпро

Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс "Юність" організовує відпочинок для дітей від 6 до 17 років із Сєвєродонецької громади. У Дніпрі для дітей влаштують різноманітні активності та розваги.

У програмі:

квести

ігрові та розважальні програми

майстер-класи

Для участі потрібно заповнити форму за посиланням. Додаткова інформація за телефоном: 095 093 84 83.

Оздоровлення дітей, що перебувають у Донецькій області

Волноваська міська військово-громадянська адміністрація організовує відпочинок для дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тривалість оздоровчої путівки - 21 день, відпочинку - 14 днів.

Для участі потрібно зареєструватись за посиланням. Заповнені документи з електронним підписом потрібно надсилати на електронну пошту ЦНАП Волноваської міської ЦВА на адресу cnap.volnovahavca@dn.gov.ua. У темі листа слід вказати "Оздоровлення".