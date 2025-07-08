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Безкоштовні путівки дітям захисників у Києві: хто і як може отримати (інструкція)

Діти захисників України з Києва мають шанс на безкоштовне оздоровлення (фото: facebook.com/FZS.Ukraine)
Автор: Ірина Костенко

Дехто з мешканців Києва може отримати безкоштовну путівку для оздоровлення та покращення психоемоційного стану - на одного дорослого та дитину.

Докладніше про те, хто з громадян має право скористатися такою можливістю та як подати заяву, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто може отримати безкоштовну путівку

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що впродовж 2025 року можливістю пройти оздоровлення у супроводі дорослого скористалися вже понад 500 дітей захисників України з Києва.

"Місто профінансувало програму на майже 5 мільйонів гривень", - повідомила посадовиця у своєму Facebook.

В цілому отримати безкоштовну путівку на оздоровлення можуть:

  • захисники та захисниці України, а також члени їхніх сімей (якщо дітям - менше 14 років);
  • учасники Революції Гідності (якщо дітям - менше 14 років);
  • законні представники дітей загиблих, зниклих безвісти або захоплених в полон захисників (допоки цим дітям не виповниться 18).

При цьому одна з важливих умов програми полягає в тому, що і дорослий, і дитина мають бути зареєстровані в Києві.

Як киянам скористатися послугою

Сьогодні подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення можна у кілька способів.

Для того, щоб зробити це віддалено - онлайн, необхідно:

  • авторизуватись на столичному Порталі послуг;
  • заповнити всі кроки онлайн-форми;
  • підвантажити необхідні документи;
  • підписати заяву електронним підписом.

"Тепер подати заяву на путівку стало зручніше - онлайн через Електронний кабінет захисника. А головне - тепер для оформлення заяви не потрібно відвідувати установи особисто", - наголосила Хонда.

Тим, кому все ж таки зручніше зробити це фізично - офлайн, потрібно:

  • підготувати всі необхідні документи;
  • подати їх до районного управління соціальної та ветеранської політики - за місцем реєстрації.

Публікація Марини Хонди (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)

Які документи потрібні, щоб подати заяву

Для того, щоб подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення, необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт або ID-картка заявника;
  • номер платника податків заявника;
  • паспорт або ID-картка дитини (якщо їй вже більше 14 років);
  • номер платника податків дитини (якщо їй вже більше 14 років);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, який підтверджує родинні стосунки (наприклад, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
  • документ, який підтверджує право заявника на отримання пільг або пільгове посвідчення.

Крім того, залежно від статусу особи, можуть знадобитись:

  • довідка, що підтверджує безпосередню участь у бойових діях;
  • документ про опіку чи судове рішення про утримання дитини;
  • свідоцтво про смерть особи, яка брала участь у Революції Гідності;
  • повідомлення про смерть;
  • документ, який підтверджує перебування в полоні або зникнення безвісти захисника (захисниці) України;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • посвідчення члена сім'ї загиблого або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • документи, що підтверджують участь в АТО/ООС;
  • нотаріальна згода на супровід дитини;
  • документ, що підтверджує участь у Революції Гідності.

Варто зазначити також, що у разі подання через управління соціальної та ветеранської політики, документи подаються в копіях. Але з собою потрібно взяти всі оригінали.

Що відбувається після подання заяви

Після подання заяви на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення:

  • Управління соціальної та ветеранської політики її розглядає;
  • повідомляє людину про рішення щодо надання путівки, можливих дат і місць.

В цілому путівки на оздоровлення дітей видаються в порядку подання заяв. Водночас діти загиблих учасників бойових дій отримують путівку в першу чергу.

Основне про послугу (скриншот: portal.kyiv.digital)

Насамкінець варто зазначити, що серед можливих причин відмови у наданні путівки можуть бути такі:

  • відсутність реєстрації у Києві;
  • невідповідність умовам надання допомоги;
  • неповний пакет документів.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація Марини Хонди у Facebook, електронний Портал послуг міста Києва.

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