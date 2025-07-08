Безкоштовні путівки дітям захисників у Києві: хто і як може отримати (інструкція)

Дехто з мешканців Києва може отримати безкоштовну путівку для оздоровлення та покращення психоемоційного стану - на одного дорослого та дитину.
Докладніше про те, хто з громадян має право скористатися такою можливістю та як подати заяву, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що впродовж 2025 року можливістю пройти оздоровлення у супроводі дорослого скористалися вже понад 500 дітей захисників України з Києва.
"Місто профінансувало програму на майже 5 мільйонів гривень", - повідомила посадовиця у своєму Facebook.
В цілому отримати безкоштовну путівку на оздоровлення можуть:
При цьому одна з важливих умов програми полягає в тому, що і дорослий, і дитина мають бути зареєстровані в Києві.
Сьогодні подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення можна у кілька способів.
Для того, щоб зробити це віддалено - онлайн, необхідно:
"Тепер подати заяву на путівку стало зручніше - онлайн через Електронний кабінет захисника. А головне - тепер для оформлення заяви не потрібно відвідувати установи особисто", - наголосила Хонда.
Тим, кому все ж таки зручніше зробити це фізично - офлайн, потрібно:
Для того, щоб подати заяву на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення, необхідно підготувати такі документи:
Крім того, залежно від статусу особи, можуть знадобитись:
Варто зазначити також, що у разі подання через управління соціальної та ветеранської політики, документи подаються в копіях. Але з собою потрібно взяти всі оригінали.
Після подання заяви на отримання безкоштовної путівки на оздоровлення:
В цілому путівки на оздоровлення дітей видаються в порядку подання заяв. Водночас діти загиблих учасників бойових дій отримують путівку в першу чергу.
Насамкінець варто зазначити, що серед можливих причин відмови у наданні путівки можуть бути такі:
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікація Марини Хонди у Facebook, електронний Портал послуг міста Києва.
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