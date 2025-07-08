Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)

Кто может получить бесплатную путевку

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда рассказала, что в течение 2025 года возможностью пройти оздоровление в сопровождении взрослого воспользовались уже более 500 детей защитников Украины из Киева.

"Город профинансировал программу почти на 5 миллионов гривен", - сообщила чиновница в своем Facebook.

В целом получить бесплатную путевку на оздоровление могут:

защитники и защитницы Украины, а также члены их семей (если детям - меньше 14 лет);

участники Революции Достоинства (если детям - меньше 14 лет);

законные представители детей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен защитников (пока этим детям не исполнится 18 лет).

При этом одно из важных условий программы заключается в том, что и взрослый, и ребенок должны быть зарегистрированы в Киеве.

Как киевлянам воспользоваться услугой

Сегодня подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление можно несколькими способами.

Для того чтобы сделать это удаленно - онлайн, необходимо:

авторизоваться на столичном Портале услуг;

заполнить все шаги онлайн-формы;

подгрузить необходимые документы;

подписать заявление электронной подписью.

"Теперь подать заявление на путевку стало удобнее - онлайн через Электронный кабинет защитника. А главное - теперь для оформления заявления не нужно посещать учреждения лично", - отметила Хонда.

Тем, кому все же удобнее сделать это физически - офлайн, нужно:

подготовить все необходимые документы;

подать их в районное управление социальной и ветеранской политики - по месту регистрации.

Публикация Марины Хонды (скриншот: facebook.com/marina.honda.kyiv)

Какие документы нужны, чтобы подать заявление

Для того чтобы подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление, необходимо подготовить такие документы:

паспорт или ID-карта заявителя;

номер налогоплательщика заявителя;

паспорт или ID-карта ребенка (если ему уже больше 14 лет);

номер налогоплательщика ребенка (если ему уже больше 14 лет);

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий родственные отношения (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

документ, подтверждающий право заявителя на получение льгот или льготное удостоверение.

Кроме того, в зависимости от статуса человека, могут понадобиться:

справка, подтверждающая непосредственное участие в боевых действиях;

документ об опеке или судебное решение о содержании ребенка;

свидетельство о смерти человека, принимавшего участие в Революции Достоинства;

сообщение о смерти;

документ, подтверждающий пребывание в плену или исчезновение без вести защитника (защитницы) Украины;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

удостоверение члена семьи погибшего или выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

документы, подтверждающие участие в АТО/ООС;

нотариальное согласие на сопровождение ребенка;

документ, подтверждающий участие в Революции Достоинства.

Стоит отметить также, что в случае подачи через управление социальной и ветеранской политики, документы подаются в копиях. Но с собой нужно взять все оригиналы.

Что происходит после подачи заявления

После подачи заявления на получение бесплатной путевки на оздоровление:

Управление социальной и ветеранской политики его рассматривает;

уведомляет человека о решении относительно предоставления путевки, возможных дат и мест.

В целом путевки на оздоровление детей выдаются в порядке подачи заявлений. При этом дети погибших участников боевых действий получают путевку в первую очередь.

Основное об услуге (скриншот: portal.kyiv.digital)

В завершение стоит отметить, что среди возможных причин отказа в предоставлении путевки могут быть следующие: