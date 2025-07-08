Бесплатные путевки детям защитников в Киеве: кто и как может получить (инструкция)

Некоторые из жителей Киева могут получить бесплатную путевку для оздоровления и улучшения психоэмоционального состояния - на одного взрослого и ребенка.
Подробнее о том, кто из граждан имеет право воспользоваться такой возможностью и как подать заявление, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда рассказала, что в течение 2025 года возможностью пройти оздоровление в сопровождении взрослого воспользовались уже более 500 детей защитников Украины из Киева.
"Город профинансировал программу почти на 5 миллионов гривен", - сообщила чиновница в своем Facebook.
В целом получить бесплатную путевку на оздоровление могут:
При этом одно из важных условий программы заключается в том, что и взрослый, и ребенок должны быть зарегистрированы в Киеве.
Сегодня подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление можно несколькими способами.
Для того чтобы сделать это удаленно - онлайн, необходимо:
"Теперь подать заявление на путевку стало удобнее - онлайн через Электронный кабинет защитника. А главное - теперь для оформления заявления не нужно посещать учреждения лично", - отметила Хонда.
Тем, кому все же удобнее сделать это физически - офлайн, нужно:
Для того чтобы подать заявление на получение бесплатной путевки на оздоровление, необходимо подготовить такие документы:
Кроме того, в зависимости от статуса человека, могут понадобиться:
Стоит отметить также, что в случае подачи через управление социальной и ветеранской политики, документы подаются в копиях. Но с собой нужно взять все оригиналы.
После подачи заявления на получение бесплатной путевки на оздоровление:
В целом путевки на оздоровление детей выдаются в порядке подачи заявлений. При этом дети погибших участников боевых действий получают путевку в первую очередь.
В завершение стоит отметить, что среди возможных причин отказа в предоставлении путевки могут быть следующие:
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При подготовке материала были использованы следующие источники: публикация Марины Хонды в Facebook, электронный Портал услуг города Киева.
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