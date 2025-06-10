Київ в диму після нічної атаки: чи є загроза від забруднення повітря

Станом на ранок 10 червня рівень забрудненості повітря у столиці залишається низьким, а радіаційний фон у межах норми. Але у одному з районів спостерігається підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Міндовкілля .

Сьогодні приблизно о 6 ранку повідомлялось про погіршення якості повітря у деяких районах Києва після нічних та ранкових обстрілів.

Зокрема на Позняках та Шевченківському районі.

Пояснення КМДА

Департамент захисту довкілля КМДА підтвердив, що концентрації шкідливих речовин значно нижчі за гранично допустимі значення, тож наразі загрози для здоров’я киян немає.

Моніторинг якості повітря проводять на кількох стаціонарних пунктах по всьому Києву. На проспекті Європейського Союзу рівень забрудненості дуже низький індекс якості повітря становить 25, а вміст пилу фракції 2,5 мкм лише 5,2 мкг/м³, що значно менше за допустиму норму.

Аналогічна ситуація і в інших районах, зокрема на вул. Щусєва, Турівській, Китаївській та Берестейському проспекті.

Найвищий показник забруднення зареєстровано на вул. Архітектора Вербицького - 53, що відповідає середньому рівню.

Проте це все ще у межах безпечних норм. Концентрації діоксиду азоту, сірки, оксиду вуглецю та озону також залишаються в межах допустимих значень.

Радіаційний фон у Києві стабільний і не перевищує природних рівнів, що підтверджує відсутність додаткових загроз для мешканців.

Відповідальні служби продовжують постійний моніторинг, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни.

Реакція Міндовкілля

У Міндовкілля пояснили, що у Дарницькому районі місцями спостерігають підвищене забруднення через пожежі в лісопарковій та нежитловій зоні.

Через це влада радить обмежити перебування на вулиці та не провітрювати приміщення вдень - це особливо важливо для людей із проблемами дихальної системи, алергіків і дітей.

В інших районах столиці рівень забруднення низький, а показники значно нижчі за гранично допустимі норми.